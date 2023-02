Mbappé prépare son départ, la presse espagnole relance le feuilleton

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prolongé par le PSG en mai dernier, Kylian Mbappé a choisi de poursuivre sa carrière du côté du Parc des Princes malgré l’intérêt du Real Madrid, mais sa situation fait toujours parler en Espagne. Il faut dire que l’international français sera libre à l’été 2024, permettant aux Merengue de relancer le feuilleton, ce qu’espérerait le principal intéressé.

En mai dernier, le PSG annonçait la prolongation de Kylian Mbappé, mettant fin à un feuilleton long de plusieurs mois dans lequel les rebondissements n’ont pas manqué, mais l’agitation autour de l’attaquant français reprendra dans les prochains mois. Et pour cause, si un nouveau bail de trois saisons avait été officialisé par le PSG, Kylian Mbappé a en réalité prolongé pour deux années, plus une en option.

Mbappé libre en 2024, le feuilleton va reprendre

Ainsi, le Bondynois pourra quitter librement le PSG à l’été 2024, obligeant les dirigeants à se pencher sur son cas dès la fin de la saison en cours, afin d’étudier les possibilités qui s’offrent à eux. Rouvrir le dialogue pour une nouvelle prolongation, prendre à nouveau le risque de le voir partir libre ou bien le vendre dès le prochain mercato estival ? En attendant, Kylian Mbappé aurait déjà une idée précise de son avenir.

Le feuilleton Mbappé a totalement basculé, voilà pourquoi https://t.co/c1EKfdBp7y pic.twitter.com/A2BnWHcXAG — le10sport (@le10sport) February 23, 2023

« Il est impatient de venir au Real Madrid »