Mbappé - Neymar - Messi : La vérité est dévoilée sur la révolution du PSG

Thomas Bourseau

Lionel Messi a rejoint Kylian Mbappé ainsi que Neymar à l’été 2021 pour former la MNM au PSG. Ce fut un fiasco sportif puisque le club n’est pas parvenu à ses fins en Ligue des champions. De quoi donner des idées de démantèlement au PSG qui remonteraient à un bon moment.

À l’été 2021, le PSG frappait très fort en recrutant Lionel Messi par le biais de son ex-statut d’agent libre en provenance du FC Barcelone. De quoi permettre au Paris Saint-Germain de disposer d’une ligne d’attaque XXL et de former la MNM avec Kylian Mbappé et Neymar. Néanmoins, en premier lieu recruté pour permettre au PSG de mettre ses mains sur le Saint-Graal qu’est la Ligue des champions, Messi n’y est pas parvenu et le PSG est sorti par deux fois par la petite porte en 1/8ème de finale.

La fin de la MNM ? Le PSG y travaille pour cet été

RMC Sport affirme ces dernières semaines que le PSG aurait pour projet de démanteler la MNM lors du mercato estival. D’ailleurs, Luis Campos avait déjà ouvert le dossier l’été dernier puisque le conseiller football du PSG aurait fait son maximum afin de pousser Neymar vers la sortie, sans succès.

Le PSG voudrait mettre fin à la MNM depuis mars 2022

Cependant, il se pourrait que le PSG ait pris conscience de la situation bien avant l’arrivée de Luis Campos. D’après les informations du journaliste Abdellah Boulma, la volonté d’effectuer le démantèlement de la MNM remonterait à plus d’un an désormais, en mars 2022. Reste à savoir si ce voeu de longue date sera exaucé cet été.