Mbappé le veut au PSG, un transfert XXL cet été ?

À la recherche d’un renfort offensif de taille, Luis Campos multiplie les pistes sur le mercato, et le profil de Randal Kolo Muani ne laisserait pas indifférent le conseiller sportif du PSG, mais également Kylian Mbappé. Proche de l’attaquant de l'Eintracht Francfort, qu’il côtoie en équipe de France, le numéro 7 parisien souhaiterait le convaincre de signer en faveur de l’écurie parisienne. La recrue idéale ?

Alors que Lionel Messi semble prendre le chemin du départ, lui dont le bail arrive à expiration, l’arrivée d’un renfort offensif apparaît comme une nécessité pour le PSG. La MNM n’a pas porté ses fruits lors des deux dernières saisons et Luis Campos voudrait mettre la main sur un joueur capable d’évoluer avec Kylian Mbappé. Les pistes du Portugais sont nombreuses, et l’une d’elles risque de plaire particulièrement au capitaine de l’équipe de France.

Mbappé en contact avec Kolo Muani ?

Auteur d’une saison solide avec l'Eintracht Francfort, avec 20 buts et 14 passes décisives au compteur, Randal Kolo Muani fait partie des pistes étudiées par le Paris Saint-Germain. La concurrence est grande, Manchester United étant notamment sur ses traces, mais Luis Campos peut compter sur un allier de poids en la personne de Kylian Mbappé. Selon le journal allemand Bild , le numéro 7 du PSG souhaiterait convaincre son coéquipier en équipe de France de venir au Parc des Princes et serait d'ailleurs en contact avec lui pour cela.

Les pistes sont nombreuses

Mais Randal Kolo Muani est-il le joueur qu’il faut au PSG, alors que l’Eintracht attend plus de 100M€ pour son joueur ? Luis Campos s’active ces dernières semaines pour trouver la recrue idéale en attaque, et les pistes sont nombreuses. Harry Kane (Tottenham), Romelu Lukaku (Chelsea, prêté à l’Inter), Jonathan David (LOSC), Rafael Leao (AC Milan) et Victor Osimhen (Napoli) figurent sur la prestigieuse short-list du PSG.



