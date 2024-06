Mbappé : Le vestiaire du PSG regrette déjà «le meilleur joueur du monde»

Thibault Morlain

Arrivé en 2017 au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises en cet été 2024. Après avoir annoncé qu'il quittait le club de la capitale, le joueur de 25 ans a vu son arrivée au Real Madrid être officialisée. Une grosse perte pour le PSG comme l'a souligné Milan Skriniar, qui côtoyé Mbappé à Paris durant la saison qui s'est écoulée.

Le PSG a longtemps redouté ce moment, il est enfin arrivé. A compter de la saison prochaine, le club de la capitale va devoir jouer sans Kylian Mbappé. A 25 ans, le capitaine de l'équipe de France s'est engagé avec le Real Madrid jusqu'en 2029, laissant un grand vide au PSG. Et ce n'est pas Milan Skriniar qui dira le contraire...

« J'ai vu ce qu'il est capable de faire »

Au PSG, Milan Skriniar a pu voir de près le talent de Kylian Mbappé. Et pour L'Equipe , le Slovaque a expliqué à quel point la perte était colossale pour le club de la capitale : « Je l'ai côtoyé un an et j'ai vu ce qu'il est capable de faire. C'est le meilleur joueur du monde ».

