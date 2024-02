Mbappé : Le vestiaire du PSG fait une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le feuilleton Mbappé fait parler partout en Europe, au sein du vestiaire du PSG, on semble éviter le sujet. C'est en tout cas ce que révèle Lucas Hernandez qui assure que les Parisiens préfèrent éviter le sujet en interne, bien que l'international français espère que son coéquipier restera à ses côtés au sein du club de la capitale.

L'avenir de Kylian Mbappé continue d'être commenté un peu partout en Europe. Il faut dire que le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé ce qui fragilise sa situation au PSG. Cependant, à en croire Lucas Hernandez, le seul endroit au monde où le feuilleton Mbappé n'est pas évoqué est au sein même du vestiaire parisien.

Mercato - PSG : Il interpelle la mère de Mbappé ! https://t.co/Lw2Tzz2Hva pic.twitter.com/uDnyIliLZU — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Dans le vestiaire du PSG, personne ne parle de Mbappé

« On le sait, il y a beaucoup d'attentes sur ça autour de lui. Du coup nous, on essaie d'éviter de parler de ce sujet-là. Franchement, je vous dis la vérité, on n'en parle pas. On sait qu'il y a beaucoup d'attente derrière lui, du coup on ne veut pas trop l'agacer en lui demandant. C'est à lui de prendre la meilleure décision pour lui, pour sa famille et pour sa carrière. Je pense que la décision qu'il prendra, ce sera la bonne. En espérant quand même qu'il restera avec nous au PSG », révèle le défenseur français au micro de RTL .

«Sur les sources cohérentes et sérieuses que j’ai, on me dit que c’est fait»