Mbappé : Le Real Madrid va refaire le coup sur le mercato ?

Habitué à réaliser de gros coups sur le mercato ces dernières années, le Real Madrid semble vouloir concentrer ses efforts sur le renforcement de son secteur défensif cet été. Le club espagnol a jeté son dévolu sur William Saliba et le Français est clairement la priorité. Mais les dirigeants madrilènes pourraient également changer de stratégie et patienter jusqu'en 2027, date de la fin du contrat de Saliba, pour le recruter.

Présent chez Arsenal depuis 2019, William Saliba est attaché au club anglais mais la perspective de jouer au Real Madrid le séduit particulièrement. Le joueur français pourrait craquer mais sa valeur actuelle pourrait ralentir les ardeurs des dirigeants espagnols puisqu'il est estimé à 100M€. Le Real Madrid pourrait alors changer de stratégie et opter pour la patience, comme il l'a fait avec Kylian Mbappé l'été dernier.

Le Real Madrid vers une opération Mbappé ?

En signifiant son intérêt pour Kylian Mbappé pendant des années, le Real Madrid a fini par obtenir gain de cause l'été dernier à la fin du contrat du Français avec le PSG. Une opération qui semble se répéter avec les cas Alaba et peut-être Alexander-Arnold. L'Equipe assure que cette option peut être envisagée pour le recrutement de William Saliba si les efforts financiers à fournir sont trop importants cet été.

Le Real Madrid en alerte ?

Cette saison, le Real Madrid n'a pas affiché un niveau de jeu assez satisfaisant et le club a souvent été en difficulté dans le secteur défensif. On peut imaginer que les dirigeants auraient bien envie de régler ce problème le plus rapidement possible. Les prochaines semaines devraient nous en apprendre davantage sur la stratégie adoptée par le Real Madrid.