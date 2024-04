Mbappé : Le Real Madrid prend une décision radicale avec le PSG !

Benjamin Labrousse

Si son départ du PSG est désormais acté, Kylian Mbappé pourrait néanmoins laisser une partie de sa prime à la signature en faveur du club parisien. Un geste qui pourrait potentiellement déplaire au Real Madrid, probable futur club du Français. Néanmoins, certains journalistes espagnols ont affirmé le contraire ce jeudi. Explication.

La saison actuelle de Kylian Mbappé aura été surprenante à bien des égards. Après avoir appris aux dirigeants du PSG qu’il ne souhaitait pas étendre son contrat jusqu’en 2025, l’attaquant français se dirige désormais vers la sortie… En février dernier, Mbappé a annoncé en interne qu’il quitterait le club parisien à l’issue de son contrat en juin prochain. Le départ du numéro 7 ne rapportera donc pas la moindre indemnité de transfert au PSG, qui a néanmoins récupéré 80M€ car le Bondynois a renoncé à certaines de ses primes de fidélité.

Ces dernières semaines, certaines sources avancent également que Kylian Mbappé pourrait laisser au PSG une grande partie de sa prime de signature offerte par son futur club (très probablement le Real Madrid). Présents ce jeudi dans l’émission El Bar de la Cadena SER , les journalistes Sique Rodriguez et Joaquin Maroto ont abordé le sujet. « Il y a un détail que personne n'a éclairci. Si Mbappé termine vraiment son contrat et part cet été, y a-t-il de l'argent à payer ou doit-il payer quelque chose pour l'une des clauses qu'il a acceptées ? Personne n'a précisé si le lien entre Mbappé et le Paris Saint-Germain se termine le 30 juin et s'il est libre ou s'il y a des clauses qui doivent être compensées » , s’est d’abord questionné Rodriguez.

« Madrid ne va pas donner un seul euro au PSG »