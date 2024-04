Mbappé : Le Real Madrid fait une annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a d'ores et déjà acté son départ du PSG pour la fin de saison, et le capitaine de l'équipe de France prendra vraisemblablement la direction du Real Madrid. Mais de son côté, le club merengue refuse d'évoquer l'avenir et le prochain mercato estival comme en témoigne cette sortie médiatique très cash de Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG à l'issue de la saison. L'attaquant de 25 ans arrive en fin de contrat, et il a déjà annoncé mi-février à ses dirigeants qu'il ne rempilerait pas et s'en ira donc libre pour la destination de son choix. Un accord aurait déjà été trouvé avec le Real Madrid qui courtise Mbappé depuis très longtemps, mais de son côté, la Casa Blanca refuse d'évoquer frontalement le prochain mercato estival et les différents dossiers qui en découlent.

« Nous ne parlons pas de la saison prochaine »

Interrogé en conférence de presse samedi sur les éventuelles prolongations de contrat à venir de Luka Modric et Toni Kroos, Carlo Ancelotti a répondu de manière très claire sur le prochain mercato et de l'équipe en préparation pour las saison prochaine : « Tout le monde parle de la saison prochaine, sauf nous. Nous ne parlons pas de la saison prochaine. Comme tout le monde, Luka Modric parle de cette saison, de ce que nous voulons faire, la terminer en beauté, gagner si possible », indique l'entraîneur du Real Madrid, ce qui implique donc également dans son discours qu'il n'annoncera rien au sujet de Mbappé pour le moment.

« Nous devrons en discuter avec le club »