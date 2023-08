Mbappé : Le Real Madrid annonce déjà son transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en guerre ouverte avec le PSG étant donné qu’il refuse de prolonger son contrat pour s’en aller libre dans un an, Kylian Mbappé semble bien parti pour prendre la direction du Real Madrid. Et Toni Kroos, le milieu de terrain allemand du club merengue, a peut-être vendu la mèche pour Mbappé.

Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le PSG ! L’attaquant tricolore a signifié en juin dernier à sa direction qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, et Nasser Al-Khelaïfi a donc décidé de le mettre de côté. Mbappé a en effet été privé de tournée estivale au Japon, et le président du PSG menace même de le laisser de côté toute la saison sans la moindre minute de jeu s’il n’accepte pas de prolonger ou bien d’être transféré dès cet été.

Mbappé - PSG : Coup de théâtre, son transfert est annoncé https://t.co/vijv4oXRLy pic.twitter.com/6H0iQb2mit — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

L’ultimatum du PSG

Le 5 juillet dernier, en conférence de presse, il avait fait passer un message clair à Kylian Mbappé sur sa situation contractuelle au PSG : « Notre position est très claire, je vais la répéter encore une fois. Si Kylian Mbappé veut rester, c’est d’accord, mais il doit signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis, ce n'est pas de ma faute. Je ne me répèterai pas à ce sujet », avait lâché le dirigeant parisien en guise d’ultimatum à Mbappé. Sauf que depuis, la situation n’a pas évolué d’un pouce.

Kroos vend la mèche pour Mbappé ?