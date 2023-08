Mbappé : Le PSG tient enfin ses promesses !

Pierrick Levallet

Après une guerre qui a duré de nombreuses semaines, le PSG et Kylian Mbappé seraient peut-être sur le chemin d'une réconciliation. Les tensions entre les deux parties seraient retombées, et la star de 24 ans a été réintégrée au reste du groupe. Cela serait notamment dû au fait que le club de la capitale aurait fini par tenir ses promesses faites à l'international français lors de sa prolongation.

Il y a encore quelques jours, c’était la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé. Alors que son contrat expire en juin 2024, la star de 24 ans a indiqué à son club qu’elle ne comptait pas prolonger. L’international français aurait pris cette décision après s’être aperçu que certaines promesses faites concernant le mercato au moment de sa prolongation n’ont pas été tenues. Nasser Al-Khelaïfi faisait alors tout son possible pour le pousser vers la sortie, craignant un départ libre à l’issue de son engagement.

Le PSG et Mbappé sur le chemin d'une réconciliation ?

Mais depuis dimanche dernier, les tensions se sont apaisées. Mis à l’écart, Kylian Mbappé a retrouvé le reste du groupe après une discussion constructive avec la direction du PSG en marge du match contre Lorient (0-0). Certaines rumeurs annoncent que le champion du monde serait désormais ouvert à une prolongation. La situation entre les deux camps aurait notamment été débloquées parce que le PSG a fini par tenir ses promesses faites à Kylian Mbappé lors de sa prolongation en mai 2022.

«Ces changements actuels au PSG ont été promis à Mbappé»