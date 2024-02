Mbappé : Le PSG se prépare au pire !

Thomas Bourseau

La fin est proche pour Kylian Mbappé au PSG ? C’est en effet ce qu’affirme sa situation contractuelle à Paris. Et au cas où le capitaine de l’équipe de France mettait les voiles en fin de saison, le Paris Saint-Germain se serait déjà préparé à frapper fort sur le marché, mais dans un autre secteur de jeu. Explications.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le divorce pourrait être prononcé le 30 juin prochain, date de l’expiration de son contrat. A ce jour, le10sport.com vous a affirmé qu’il n’avait pris aucune décision courant janvier sur la suite des opérations. Pour autant, ces incertitudes entourant l’avenir du meilleur buteur de son histoire forcerait le PSG à se montrer prudent pour ses prochains mouvements sur le marché des transferts.

«Paris sait qu’il va devoir « taper » fort sur le marché des transferts pour rassurer ses supporters»

C’est du moins l’information communiquée par le journaliste de L’Equipe Hugo Delom via un chat d’internautes vendredi. « Paris n’avait pas une marge de manœuvre financière incroyable. Luis Campos a évoqué à plusieurs reprises à ses interlocuteurs (agents, dirigeants) ces dernières semaines son incapacité, en raison du fair-play financier, à investir des sommes importantes. Mais oui, l’avenir de Mbappé a pesé forcément. Car si l’attaquant parisien est amené à quitter le club de la capitale – ce qui reste la tendance -, Paris sait qu’il va devoir « taper » fort sur le marché des transferts pour rassurer ses supporters. Et affirmer son ambition ».

«Le milieu de terrain, par exemple, est un secteur qui sera probablement examiné»