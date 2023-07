Mbappé : Le PSG reçoit une terrible menace

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à convaincre Kylian Mbappé d’accepter un transfert, le PSG n’a pas hésité à l’écarter de la tournée au Japon, et pourrait même poursuivre sur sa lancée durant toute la saison si jamais la situation n’évolue pas. Un moyen de pression très risqué qui pourrait conduire à des poursuites judiciaires...

Entre Kylian Mbappé et le PSG, la guerre est déclarée. L'attaquant français souhait honorer son contrat jusqu'au bout afin de partir libre, ce que le club n'accepte pas. Par conséquent, le joueur a été écarté de la tournée au Japon, et la menace que cela se poursuive existe toujours. Néanmoins, le PSG s'exposerait alors à d'énormes menaces comme le révèle Mattia Grassani, avocat italien spécialisé dans le droit du sport.

Mbappé peut obtenir la résiliation de son contrat

« Si le comportement harcelant et discriminatoire est confirmé, la résiliation du contrat est possible. Mbappé peut être libéré si les comportements ne se limitent pas à une non-convocation pour un match de championnat et constituent au contraire une situation répétée de manque de considération pour le joueur et d'isolement, en raison d'un motif absolument clair : sa volonté de ne pas renouveler », explique-t-il sur la chaîne TvPlay avant d’assurer que Kylian Mbappé peut obtenir « la résiliation du contrat, une indemnité financière significative et la liberté de signer avec n'importe quel autre club ».

«Nous n'en sommes qu'au début»