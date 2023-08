Mbappé : Le PSG prend une nouvelle grande décision

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé s'évertue à continuer de ne pas vouloir prolonger afin de partir libre dans un an vers le Real Madrid. Une situation qui agace sérieusement le PSG qui envisage une vente cet été. Et afin de parvenir à ses fins, le club de la capitale semble bien décidé à laisser son attaquant vedette à l'écart.

Le feuilleton Mbappé est toujours au cœur de toutes les préoccupations. Et pour cause, le contrat du capitaine de l'équipe de France s'achève dans un an, et il refuse toujours de prolonger, probablement dans l'optique de s'engager libre avec le Real Madrid en juin 2024. Une issue que le PSG écarte de façon catégorique. C'est la raison pour laquelle le club de la capitale attend une offre du Real Madrid. Et a décidé d'écarter Kylian Mbappé de son groupe qui s'est envolé en Asie pour la tournée estivale.

PSG : Le Real Madrid lance un ultimatum à Mbappé https://t.co/BQvtsYDvEf pic.twitter.com/lY4vWutBkY — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

Mbappé écarté jusqu'au 1er septembre ?

Mais alors que l'entraînement reprend ce lundi à 17h pour l'ensemble du groupe au Campus PSG, Kylian Mbappé sera-t-il toujours en compagnie des autres indésirables qui composent le loft mis en place par Luis Campos ? Selon les informations de L'EQUIPE , la réponse est clairement oui. Mais ce n'est pas tout. En effet, le média ajoute que l'attaquant français ne sera non plus sur la feuille de match contre Lorient samedi pour la première journée de Ligue 1, ni sur celle contre Toulouse la semaine suivante.

Le Real Madrid attend un signe de Mbappé