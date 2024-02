Mbappé : Le PSG confirme !

Hugo Chirossel

Sous contrat jusqu’en juin 20254, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG à la fin de la saison. L’attaquant âgé de 25 ans en a informé son président, Nasser Al-Khelaïfi. Si l’annonce des deux parties n'est toujours pas intervenue, le club de la capitale aurait confirmé la tendance dans un communiqué non officiel.

Sept ans après, l’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG est terminée. C’était déjà la tendance ces dernières semaines, et elle s’est confirmée ce jeudi. Comme indiqué par RMC Sport , et confirmé par la suite par plusieurs médias, le capitaine de l’équipe de France a décidé de quitter le club de la capitale à la fin de son contrat en juin prochain. Kylian Mbappé a annoncé sa décision à son président, Nasser Al-Khelaïfi.

« Le club confirme que Kylian a communiqué sa décision de quitter le PSG »

D’après les informations d’ El Partidazo de COPE , le PSG aurait même confirmé le départ de Kylian Mbappé. En effet, le média espagnol aurait eu accès à un communiqué non officiel provenant du club de la capitale, dans lequel il indique que « le club confirme que Kylian a communiqué sa décision de quitter le PSG à la fin de la saison 2024. Les termes du départ n'ont pas encore été entièrement convenus . »

Le PSG « poursuit sa mutation de l'individualisme galactique vers l'individualisme collectif »