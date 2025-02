Mbappé : Le PSG bloque un transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très proche de Kylian Mbappé durant leurs trois saisons en commun au PSG, Achraf Hakimi a fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers mois, puisque la presse espagnole évoquait des retrouvailles au Real Madrid entre les deux amis. Mais finalement, Hakimi vient d'officialiser sa prolongation de contrat au PSG, ce qui exclut donc totalement un transfert vers le club de Mbappé.

De 2021 à 2024, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont noué une solide amitié dans les rangs du PSG. Les deux hommes sont rapidement devenus très proches, et le départ de l'attaquant français en direction du Real Madrid l'été dernier a donc logiquement donné lieu à de nombreuses spéculations dans la presse espagnole. Certains médias ibériques n'ont pas hésité à affirmer qu'Hakimi, dont le contrat initial avec le PSG courait jusqu'en 2026, envisageait un transfert pour rejoindre Mbappé libre dans un an au Real Madrid.

Hakimi prolonge, fin du feuilleton !

Mais vendredi soir, le PSG a officialisé la prolongation de contrat de son latéral droit marocain jusqu'en 2029, ce qui met donc fin aux spéculations sur des retrouvailles avec Mbappé au Real Madrid.

« Un cadre idéal ici »

Dans le communiqué du site officiel du PSG, Hakimi ne cache pas sa joie d'avoir prolongé au Parc des Princes : « Je suis très heureux de poursuivre mon parcours avec le Paris Saint-Germain. Je tiens à remercier le Président, le Directeur sportif ainsi que le coach, qui ont rendu cela possible. Ce club et ses supporters ont vraiment quelque chose de spécial. Ici j'ai d’un cadre idéal pour travailler et m'épanouir sur le terrain. C'est un honneur de représenter ce grand club et j’ai hâte de continuer à contribuer à son histoire ». Mbappé ne verra donc pas de sitôt son pote le rejoindre en Espagne...