Mbappé : L'accord secret qui affole le PSG

L'été dernier, le PSG avait décidé d'écarter Kylian Mbappé de sa tournée en Asie. Envoyé dans le loft, l'attaquant français avait payé le fait d'avoir annoncé qu'il n'activerait pas l'option dans son contrat pour prolonger d'une saison. En coulisses, le club parisien était alors persuadé que le crack de Bondy avait un accord avec le Real Madrid.

Le feuilleton Mbappé va prendre fin puisque l'attaquant français a annoncé en interne qu'il quitterait le PSG à l'issue de son contrat. Il faut dire que l'été dernier, Kylian Mbappé avait envoyé une lettre pour confirmer qu'il n'activerait pas son option pour prolonger jusqu'en 2025. Une annonce qui n'a pas plus au PSG qui a rapidement soupçonné un accord avec le Real Madrid comme le révèle Benjamin Quarez, journaliste du Parisien .

«Ils ont imaginé l'idée que le Real Madrid et Kylian Mbappé»

« Ils ont imaginé l'idée que le Real Madrid et Kylian Mbappé avaient discuté en sous-marin pour trouver un terrain d'entente afin qu'il signe libre la saison suivante et qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert à payer entre le Real et le PSG », assure-t-il pour Code Source , le podcast du Parisien .

Mbappé enfin au Real Madrid ?

Impossible de dire si les soupçons du PSG étaient justifiés. Mais désormais, Kylian Mbappé semble proche de signer au Real Madrid puisqu'il a annoncé en interne son départ du club de la capitale. L'issue de ce feuilleton est désormais imminent.