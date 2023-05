Mbappé - Haaland : Une folie est réclamée, ça s’agite sur le mercato

Thomas Bourseau

Thierry Henry souhaite voir un trio offensif dynamique composé de Kylian Mbappé, de Vinicius Jr et d’Erling Braut Haaland. En coulisse, le Real Madrid semblerait se préparer à cette idée à l’avenir Explications.

Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland semblent être destinés, avec Vinicius Jr, à mettre le feu au football européen au cours de la décennie. Les stars du PSG, de Manchester City et du Real Madrid ne cessent de faire parler d’elles dans leurs équipes respectives et devraient continuer à en faire autant. A moins qu’elles évoluent sous la même tunique ?

Henry rêve d’un trio d’attaque composé de Mbappé, de Vinicius Jr et d’Haaland...

C’est en effet le souhait de Thierry Henry que la légende du football français a partagé sur les antennes de CBS Sports dernièrement. « Vinicius Jr à gauche, Mbappé et Haaland en attaque. Quelqu'un, s'il vous plaît, mettez-les ensemble dans une équipe ». Et il se pourrait que le vœu de l’ancien joueur du FC Barcelone soit exaucé par… le Real Madrid.

Le PSG veut régaler Mbappé, la menace est identifiée https://t.co/vmk8rSrUeg pic.twitter.com/8QuUkTo9xw — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

...le Real Madrid veut lui offrir