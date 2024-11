Mbappé - Haaland : Hanouna annonce une opération XXL au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le Real Madrid vient à peine de mettre la main sur Kylian Mbappé, d’autres transferts XXL se prépareraient au sein de la Casa Blanca. Ainsi, les rumeurs annonçant un intérêt pour Erling Braut Haaland continuent d’apparaitre un peu partout. Mais quid de l’ex-joueur du PSG en cas d’arrivée du Norvégien ? Cyril Hanouna a sa petite idée.

Florentino Pérez le désirait depuis un moment maintenant, Kylian Mbappé est désormais au Real Madrid. Le Français a ainsi réalisé son rêve de rejoindre la Casa Blanca, mais voilà que ses débuts sont loin d’être les meilleurs. De plus en plus critiqué, Mbappé pourrait rapidement mis en concurrence avec… Erling Braut Haaland. Aujourd’hui à Manchester City, le Norvégien intéresserait grandement le Real Madrid.

Le Real Madrid pense à Haaland

Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna a d’ailleurs été interrogé sur ces rumeurs envoyant Erling Braut Haaland au Real Madrid. Et le présentateur a alors confirmé la tendance, lâchant : « Haaland au Real Madrid ? Ils sont dessus ».

Un échange avec Manchester City ?

Après avoir confirmé cet intérêt du Real Madrid pour Erling Braut Haaland, Cyril Hanouna a été relancé sur les possibles conséquences pour Kylian Mbappé. Quid alors du Français ? « A mon avis, ils pourraient faire un switch », a répondu le présentateur de TPMP. Et si le Real Madrid et Manchester City faisaient donc un échange entre Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland ? A suivre…