Real Madrid : Mbappé en pleine galère, il désigne le coupable

Déjà sous le feu des critiques depuis son arrivée, Kylian Mbappé l’est encore plus après les deux dernières défaites du Real Madrid, contre le FC Barcelone et l’AC Milan. Si pour beaucoup le capitaine de l’équipe de France est responsable des maux de la Casa Blanca, Samir Nasri quant à lui a rejeté la faute sur Carlo Ancelotti.

Ayant vu son match face à Valence être reporté le week-end dernier, le Real Madrid faisait son retour mardi soir à l’occasion de la réception de l’AC Milan, pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des champions. 10 jours après la débâcle face au FC Barcelone (0-4), les Merengue se sont de nouveau inclinés contre les Rossoneri (1-3). Deux défaites après lesquelles Kylian Mbappé est tenu comme principal responsable.

«C’est aux entraîneurs de faire respecter ce qu’ils souhaitent»

Mais pour Samir Nasri, Carlo Ancelotti a lui aussi sa part de responsabilité. « C’est aux entraîneurs de faire respecter ce qu’ils souhaitent », a-t-il déclaré sur le plateau de Canal+, prenant comme exemple son expérience personnelle à Manchester City avec Pep Guardiola. « Moi, quand j’étais à Manchester City, Pep Guardiola nous avait clairement dit : "vous êtes une équipe de gros, vous ne courrez pas assez". Textuellement. Il nous a baissé notre poids de forme et il nous a expliqué par A+B son pressing. Et celui qui ne le faisait pas, il allait automatiquement sur le banc. Tout le monde s’est mis au diapason et a fait les efforts. »

«Personne n’a eu le courage de le mettre sur le banc»

Selon Samir Nasri, Carlo Ancelotti est donc trop laxiste avec Kylian Mbappé et ne devrait pas hésiter à le mettre sur le banc si nécessaire : « Le problème, c’est que personne n’a eu le courage de le mettre sur le banc, de lui faire comprendre pendant une période qu’il doit faire les efforts. »