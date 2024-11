EXCLU - Mercato : Le FC Séville tenté par un joueur du PSG cet hiver !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon les informations du 10 Sport, le FC Séville mène actuellement une réflexion autour d’un joueur du PSG sur le départ. Les dirigeants espagnols n’excluent pas une offensive lors du mercato hivernal pour tenter leur chance sur ce milieu de terrain.

Après un début de saison manquée en Liga, le FC Séville souhaite réagir. Et si le manque d’efficacité offensive semble le chantier le plus important du moment, le club souhaite également construire l’avenir avec des profils prometteurs. C’est en ce sens que les dirigeants sévillans suivent avec attention la situation d’un joueur du PSG dont le contrat arrive à expiration dans quelques mois (juin 2025).

Ayman Kari dans le viseur

Selon nos informations, le FC Séville s’intéresse de très près au profil d’Ayman Kari. Le milieu de terrain n’entre plus dans les plans du PSG et l’ensemble des parties tente de trouver une solution pour le mercato d’hiver. Positionné, le FC Séville n’exclut pas une offensive pour le mois de janvier afin de le récupérer à six mois de la fin de son contrat.

Kari dans l’impasse

De retour au PSG après un prêt à Lorient, Ayman Kari aurait pu quitter le club l’été dernier. De nombreuses sollicitations, en France et à l’étranger, se sont présentées à lui. Mais aucune n’a été au bout. Dans l’impasse à Paris, l’espoir tricolore de 19 ans ne joue plus et pourrait clairement se relancer cet été. Le dossier Séville est à suivre de très près.