Mbappé enflamme le mercato, le PSG fait une annonce

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est en fin de contrat au PSG. Le flou autour de son avenir ne cesse de grandir les jours passant. Quand bien même le meilleur buteur de l’histoire du club venait à partir, le Paris Saint-Germain parviendrait à se relever d’un point de vue marketing selon le patron de ce domaine au sein du club.

Kylian Mbappé est le seul rescapé de la « MNM » trio d’attaque composé pendant deux saisons de Lionel Messi, de Neymar et du meilleur buteur de l’histoire du PSG. A la dernière intersaison, les deux anciens joueurs du FC Barcelone ont plié bagage pour l'Inter Miami et Al-Hilal. Et alors que le contrat de Mbappé arrivera à expiration le 30 juin prochain, le club de la capitale n’a pas trouvé d’accord pour sa prolongation.

«Mbappé ? Un joueur important d’un point de vue sportif»

Le10sport.com vous a d’ailleurs fait savoir le 2 octobre dernier que Kylian Mbappé ne prendrait pas de décision de sitôt concernant son avenir et le journaliste Jonathan Johnson expliquait pour CaughtOffside qu’il faudrait attendre 2024. Directeur marketing du PSG, Marc Armstrong a fait le constat suivant sur Mbappé à la BBC . « Il est clair que c'est un grand joueur et qu'il est important d'un point de vue sportif ».

«Commercialement, nous sommes plus grands que n’importe quel joueur»