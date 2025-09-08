Mbappé en plein «rêve» : L'annonce va faire parler au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un peu plus d'un an après son départ du PSG pour s'engager avec le Real Madrid, Kylian Mbappé ne regrette toujours pas son choix malgré une première saison décevante sur le plan collectif. Le champion du monde 2018 rappelle effectivement qu'il a réalisé son rêve en rejoignant la Casa Blanca.

Alors que sa dernière saison au PSG avait été très agitée, Kylian Mbappé avait finalement choisi de rejoindre le Real Madrid où il s'est engagé libre après la fin de son contrat à Paris. D'ailleurs, l'attaquant français n'a jamais caché qu'il s'agissait de son rêve, ce qu'il a une nouvelle fois répété ce dimanche malgré une première saison poussive. Une sortie qui ne devrait pas plaire aux Parisiens.

Mbappé toujours en plein rêve au Real « J'ai complétement digéré mon arrivée à Madrid, je me sens très très bien. C'est génial de pouvoir jouer là-bas. Tout le monde sait que c'était mon rêve d'y jouer », lâche l'attaquant français au micro de Téléfoot, avant d'en rajouter une couche.