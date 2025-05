Mbappé échangé par le PSG, le transfert surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tombeur d'Arsenal en demi-finale, le PSG ira défier l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Un magnifique parcours pour les Parisiens qui vivent leur première saison sans Kylian Mbappé, et qui semble donc avoir parfaitement digéré son départ. Kevin Diaz pense même qu'il aurait fallu s'en séparer bien plus tôt.

Mercredi soir, le PSG a validé son billet pour la finale de la Ligue des champions au terme d'un parcours exceptionnel depuis les huitièmes de finale. En demi, c'est Arsenal qui a été éliminé par les Parisiens qui valident donc le choix fait il y quasiment deux ans en changeant totalement de projet. Un projet qui se veut plus collectif en s'appuyant sur des talents prometteurs. Mais l'été dernier, le départ de Kylian Mbappé aurait pu déstabiliser le PSG, certains observateurs affirmant même que l'équipe parisienne ne pourrait pas être plus forte sans le Bondynois contrairement à ce que promettait Luis Enrique. Mais force est de constater que le technicien espagnol avait raison, au point que Kevin Diaz rappelle qu'il aurait échangé Kylian Mbappé bien plus tôt.

Kevin Diaz aurait vendu Mbappé bien plus tôt

« Ce qu'on retiendra, c'est le départ de Kylian Mbappé qui a suivi ceux de Messi et Neymar. Mais l'analyse était claire, tant que le Paris Saint-Germain défendra à 10, à 9 ou à 8, ça allait être compliqué. (...) J'avais dit il y a 6 ans que le PSG aurait dû échanger Mbappé par Heung-Min Son et Barella par exemple pour reconstruire une équipe », lâche-t-il au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.

«Le PSG aurait dû échanger Mbappé par Heung-Min Son et Barella»

« Ce que Luis Enrique arrive à faire avec des Barcola, des Joao Neves, avec l'équipe qui est la plus jeune de la Ligue des champions, c'est exceptionnel ce qui sont en train de faire. Je pense que dans les 5-6 prochaines années, on va se régaler entre les Barça - PSG », ajoute Kevin Diaz.