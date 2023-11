Mbappé donne un rendez-vous inattendu pour son avenir au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé ce qui sème le doute sur son futur. Néanmoins, l'attaquant du PSG n'a pas l'intention d'évoquer sur le sujet alors qu'il était en conférence de presse avec l'équipe de France. Il donne ainsi rendez-vous aux journalistes au Campus PSG... si jamais il est en conférence de presse avec le club de la capitale.

«Seule l’actualité de l’équipe de France prime»

« Seule l’actualité de l’équipe de France prime. Mais, ce n’est pas quelque chose qui pèse sur moi, sur le terrain je pense juste à jouer, à faire la différence et gagner des titres », lance le capitaine de l'équipe de France de passage en conférence presse avant de poursuivre.

«C’est le plus important pour moi aujourd’hui, juste jouer»