Mbappé doit quitter le PSG, la France est accusée

Thibault Morlain

Sur ce mercato estival, l’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions. L’attaquant du PSG l’a déjà fait savoir, il n’entend pas prolonger, mais veut rester à Paris pour la saison à venir. Est-ce pour autant le bon choix à faire ? S’il était à la place de Mbappé, Daniel Riolo n’hésiterait pas à partir et il a expliqué pourquoi.

Ce vendredi, face au Havre, Kylian Mbappé a porté à nouveau le maillot du PSG. Mais cela sera-t-il encore le cas d’ici quelques semaines ? Si le Français a repris avec le groupe de Luis Enrique, son avenir demeure incertain. Nasser Al-Khelaïfi a posé son ultimatum : soit il prolonge, soit il part cet été. De son côté, Mbappé n’est pas parti pour signer ce nouveau contrat avec le PSG.

Mbappé - PSG : Il réclame son départ en direct ! https://t.co/y8qUiOxbiR pic.twitter.com/lHBcB0ftEp — le10sport (@le10sport) July 21, 2023

« Je ferais tout pour me barrer »

Bien que Kylian Mbappé voudrait disputer la saison à venir avec le PSG, Daniel Riolo s’en irait à la place du natif de Bondy. Pour L’After Foot , il a lâché : « Le Golden Boy, ça devient le Poubelle Boy. Très bien, j’entends. A sa place, honnêtement, je ferais tout pour me barrer, je ferais tout pour y aller maintenant au Real Madrid ».

« Ce pays ne sera jamais prêt à l’exigence du très haut niveau en sport »