Mbappé - Dembélé : L'étonnante réaction du vestiaire du PSG

Hugo Chirossel

Mis à l’écart depuis plusieurs semaines en raison de l’incertitude autour de son avenir, Kylian Mbappé a été réintégré au groupe de Luis Enrique ce dimanche, au lendemain du match nul face à Lorient. L’international français a d’ailleurs été accueilli chaleureusement par ses coéquipiers, tout comme Ousmane Dembélé, tout juste arrivé en provenance du FC Barcelone.

Au lendemain de leur match nul face à Lorient lors de la première journée de Ligue 1 (0-0), les joueurs du PSG ont eu droit à une surprise ce dimanche. En effet, alors qu’il s’entraînait depuis plusieurs semaines avec les autres joueurs du loft, Kylian Mbappé a été réintégré au groupe principal dirigé par Luis Enrique. En conflit avec le club de la capitale en raison de sa situation contractuelle, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2024, le capitaine de l’équipe de France a fait son retour.

Mbappé de retour dans le groupe

Un retour permis par une discussion constructive entre le PSG et Kylian Mbappé, qui a eu lieu en marge de la rencontre contre Lorient. « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin », a indiqué le club via un communiqué. Kylian Mbappé était d’ailleurs présent au Parc des Princes samedi soir pour assister au match face aux Merlus , aux côtés d’Ousmane Dembélé, dont l’arrivée a été officialisée samedi.

Une haie pour célébrer le retour de Mbappé

Sa réintégration au groupe principal semble en tout cas avoir ravi Kylian Mbappé. Sur des photos publiées par le PSG sur ses réseaux sociaux, on peut voir l’attaquant de 24 ans tout sourire à l’entraînement avec le reste de ses coéquipiers. L’international français a même eu droit à une haie d’honneur formée par les autres joueurs parisiens, qui en ont profité pour lui adresser une tape dans le dos au passage. Ousmane Dembélé, dixième recrue du PSG cet été, a lui aussi bénéficié du même accueil par ses nouveaux coéquipiers.