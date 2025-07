Mbappé : Coup de tonnerre pour la vengeance du PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N'ayant pas digéré le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, le PSG pourrait chercher à se venger lors de ce mercato estival en récupérant une star du Real Madrid. En ce sens, ces dernières heures, il a été question d'un intérêt et des contacts pour Rodrygo, dont la situation au sein de la Casa Blanca interroge de plus en plus. Mais voilà que l'international brésilien serait encore très loin de poser ses valises à Paris.

Relégué au second plan depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Rodrygo vit des moments délicats chez les Merengue. De quoi ainsi remettre son avenir en question du côté de l'Espagne. Le Brésilien, éclipsé donc par le trio Mbappé-Vinicius Jr-Jude Bellingham, pourrait ainsi aller voir ailleurs afin de retrouver le sourire et c'est dans ce contexte que ce dimanche, la presse brésilienne annonçait que le PSG avait contacté en vue d'un potentiel transfert le clan Rodrygo, également approché par Arsenal et Manchester City. Un moyen également de se venger de la Casa Blanca pour Kylian Mbappé ?

« Je ne pense pas qu'il vienne à Paris » Quid alors d'une arrivée de Rodrygo au PSG ? La question a été posée à Dominique Sévérac. Et dans un chat pour Le Parisien, le journaliste n'a pas été très rassurant, balançant à propos de l'attaquant brésilien du Real Madrid : « Pour l'instant, il s'est mis d'accord avec Arsenal donc je ne pense pas qu'il vienne à Paris ».