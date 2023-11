Mbappé boucle un transfert au PSG, un «bordel» à venir dans le vestiaire ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi soir, Lucas Hernandez est revenu sur son transfert et notamment sur le rôle de Kylian Mbappé dans ce dossier. L'ancien du Bayern Munich reconnaît que son coéquipier lui a passé de nombreux coups de fils pour le convaincre. Un forcing, qui a dérangé Jean-Michel Larqué. L'ancien de l'ASSE s'inquiète d'éventuelles répercussions au sein du vestiaire.

Kylian Mbappé a travaillé dans l'ombre pour encourager des joueurs à rejoindre le PSG. Cet été, le joueur a, par exemple, passé de nombreux appels à Lucas Hernandez. « Ce transfert, j’en ai pas mal parlé avec Kylian parce que je m’entends très bien avec lui. Ce sont des petits textos, des appels pour voir comment je me sens au Bayern. Un jour, il m’a demandé si j’étais ouvert à venir et il m’a dit que lui, il allait tout faire pour me convaincre » a admis l'ancien défenseur du Bayern Munich dans un entretien au Parisien . Un rôle, qui a dérangé Jean-Michel Larqué.

Mbappé a convaincu Lucas Hernandez

Selon l'ancien de l'ASSE, Mbappé ne doit pas occuper un rôle de directeur sportif au sein du PSG. « Il y a des signes qui m’inquiètent. Pas sur le plan sportif, car il a toujours répondu sur le terrain. Ce qui me gène davantage c’est la réaction de Lucas Hernandez. On Sait que sa relation avec Neymar et Messi n’était pas au beau fixe. Et là on a un joueur qui dit que Mbappé a fait le lobbying etc » a-t-il confié.

« Mbappé devrait faire preuve de discrétion »