Mbappé au Real Madrid : La vengeance du PSG révélée ?

Le clash a éclaté à l’été 2023 lorsque Kylian Mbappé faisait savoir au PSG qu’il n’activerait pas la clause présente dans son contrat pour le rallonger jusqu’en 2025. Le président Nasser Al-Khelaïfi pestait en vain puisque l’attaquant s’en allait libre l’été dernier au Real Madrid. Le dirigeant qatari pourrait tenir une vengeance.

Contre l’avis de Nasser Al-Khelaïfi qui s’était publiquement opposé à son départ libre à l’été 2023 menaçant de le transférer avant la fin du mercato, Kylian Mbappé résistait et passait une partie de la pré-saison dans le loft des indésirables avant de trouver un terrain d’entente à la mi-août avec le président du PSG. Néanmoins, un an plus tard, Mbappé s’en allait tout de même libre de tout contrat au Real Madrid et réclame toujours à ce jour 55M€ au club parisien d’impayés.