Marcelino viré, le vestiaire de l'OM jubile

Arrivé l'été dernier sur le banc de l'OM, Marcelino ne sera resté que quelques mois. En septembre dernier, il a effectivement été remplacé par Gennaro Gattuso après la réunion houleuse entre les supporters et les dirigeants. Un choix qui est largement validé au sein du vestiaire comme l'explique Renan Lodi, très satisfait des débuts de l'Italien à Marseille.

Afin de remplacer Igor Tudor qui avait décidé de partir après seulement une saison, Pablo Longoria a décidé de miser sur Marcelino qu'il connaît très bien pour l'avoir côtoyé à Valence. Mais après seulement huit matches officiel, le technicien espagnol a décidé de partir suite aux évènements qui ont eu lieu à la fin du mois de septembre. Gennaro Gattuso a été rapidement choisi pour le remplacer. Et Renan Lodi semble très satisfait de ce changement.

«Avec Marcelino c'était une autre vision du jeu, peut-être plus défensive»

« Avec Marcelino c'était une autre vision du jeu, peut-être plus défensive. Gattuso imprime plus d'intensité. Je ne dis que ce n'était pas le cas avec Marcelino. Gattuso nous demande d'être calme, de garder le ballon, de trouver les espaces pour attaquer. Quand on n'a pas le ballon on doit mettre la pression sur l'adversaire. Personnellement, il me demande d'attaquer, il me donne beaucoup de liberté sur le terrain, avec beaucoup de responsabilités aussi sur le plan défensif », assure l'international brésilien devant les médias, avant de poursuivre.

«Nous sommes très satisfaits d'être avec Gattuso»