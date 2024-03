Marcelino refuse un duo de stars à l'OM, il dit tout

Benjamin Labrousse

Arrivé sur le banc de l’OM l’été dernier, Marcelino aurait décidé de s’opposer à la volonté de la direction marseillaise d’associer un duo d’attaquants composé de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Alexis Sanchez. Désormais entraîneur de Villarreal, l’Espagnol s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse avant de retrouver l’OM jeudi (18h45) en Ligue Europa.

L’OM aurait pu aligner un duo de stars en attaque. La saison dernière, le sérial buteur du club marseillais s’appelait Alexis Sanchez. Mais lors du dernier mercato estival, la direction a recruté Pierre-Emerick Aubameyang, ce qui a provoqué le départ du Chilien, de retour à l’Inter Milan. Mais à en croire les dernières révélations de RMC Sport , le plan initial des hautes sphères de l’OM était d’associer les deux stars en attaque. Néanmoins, Marcelino, alors entraîneur du club phocéen, n’aurait pas vraiment été emballé par cette éventualité…

« Les recrues de l’été dernier ne sont pas celles de Marcelino »

Désormais sur le banc de Villarreal, l’entraîneur espagnol affronte l’OM ce jeudi (18h45) pour le match retour des 8èmes de finale de la Ligue Europa. Invité à s’exprimer sur cette décision de na pas aligner Aubameyang et Sanchez à l’OM cette saison, Marcelino s’est montré très clair : « Quand on était là-bas, on a essayé de faire la meilleure équipe possible selon les possibilités économiques du club. Je crois que les recrues de l’été dernier ne sont pas celles de Marcelino, mais celles du club. Marcelino a donné son avis. Il me semble que les supporters peuvent apprécier ces recrues, malgré le début négatif » , a lâché l’ancien coach marseillais, parlant de lui à la troisième personne, le tout dans des propos rapportés par l’Equipe .

« Je me range aux décisions prises par l’ensemble de la direction »