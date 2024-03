L'OL attend son nouvel entraîneur, le vestiaire a tranché

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première partie de saison catastrophique, l'OL redresse la barre, notamment grâce à l'arrivée sur le banc de Pierre Sage. Mais l'avenir du technicien français reste incertain en vue de la saison prochaine. Corentin Tolisso semble en tout cas très satisfait de son coach actuel.

La saison de l'OL n'a pas été de tout repos. Et pour cause, après avoir débuté avec Laurent Blanc, les Gones ont rapidement changé d'entraîneur afin d'attirer Fabio Grosso qui faisait son retour à Lyon après y avoir évolué en tant que joueur. Mais là aussi, cela s'est mal passé et l'Italien a été remplacé à la surprise générale par Pierre Sage. Et les résultats se sont enchaînés au point de sortir l'OL de la zone rouge et d'éloigner la menace d'une relégation. A tel point que Corentin Tolisso encense Pierre Sage dont l'avenir est incertain.

Mercato : Le boss de l'OL a tranché pour le prochain entraîneur https://t.co/iuOrjKZxws pic.twitter.com/mtjD4wKZiA — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Tolisso s'enflamme pour Sage

« Les résultats parlent pour le coach. Il communique bien avec nous, on fait de la vidéo, on travaille beaucoup tactiquement, j'espère qu'on va continuer comme ça. Vu où on était en décembre, avec 7 points, oui ça ressemble à un exploit, je n'y aurais pas cru, donc c'est une très bonne chose mais il faut continuer nos efforts », assure le milieu de terrain de l'OL en conférence de presse, avant d'évoquer la montée en puissance des Gones.

«On est un peu plus libérés de la pression du maintien»