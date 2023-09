Marcelino quitte l’OM, la révolution est lancée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contre toute attente, Marcelino a décidé de quitter l’OM ces dernières heures, visiblement choqué par le contexte actuel. Pour le remplacer, c’est Jacques Abardonado qui a été appelé en renfort pour assurer l’intérim. Pour son premier match sur le banc marseillais, il a obtenu le nul contre l’Ajax Amsterdam (3-3) en faisant plusieurs changements tactiques. Un désaveu pour Marcelino comme le souligne Daniel Riolo.

Jeudi soir sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, l'OM disputait son premier match depuis le début de cette nouvelle crise qui a vu Marcelino démissionner. C'est donc Jacques Abardonado qui l'a remplacé et qui a déjà fait des choix forts qui lui ont permis d'arracher le nul (3-3). Des choix que Daniel Riolo voit un désaveu envers Marcelino.

«C’est le désaveu de ce qui a été fait avant»

« A peine arrivé sur le banc, Abardonado envoie un message clair : c’est le désaveu de ce qui a été fait avant. Ça veut dire que dans le club tu avais des gens qui ne pensaient pas comme l’entraîneur qui était en place et qui a insisté pendant plusieurs matchs avec un certain système. Il change de système, il met Ounahi, Harit dont la rentrée est à souligner… la façon dont l’OM s’exprimait avant n’était pas bonne. Après attention il y a eu des ratés défensivement dans tous les sens », explique le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot .

«Leur profil ne va peut-être plus être retenu par les intérimaires»