Marcelino lâche l’OM, il explique pourquoi

Thibault Morlain

Pour remplacer Igor Tudor, Pablo Longoria avait décidé de faire appel à un homme qu’il connait très bien : Marcelino. Alors que les deux Espagnols avaient collaboré ensemble à Valence, ils se sont donc retrouvés à l’OM. Mais pour Marcelino, l’aventure olympienne n’aura duré que quelques semaines seulement. Face au climat tendu instauré par les supporters, l’entraîneur a claqué la porte. Un départ évoqué par Mouctar Diakhaby.

Du côté de l’OM, alors que la saison ne fait que commencer, la crise a déjà frappé sévèrement et elle a fait des victimes. En effet, face aux menaces proférées par les supporters à l’encontre de la direction, Marcelino a décidé de s’en aller. L’Espagnol avait pourtant été nommé entraîneur de l’OM quelques semaines auparavant pour remplacer Igor Tudor. Toutefois, pour Marcelino, les conditions n’étaient plus réunies pour travailler dans des bonnes conditions et il a alors claqué la porte.

L’OM écarte deux grands noms pour sa révolution https://t.co/a9DFFk2X2I pic.twitter.com/afCUHGvzyE — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

« Marcelino a besoin de travailler dans des environnements plutôt sains »

Ayant évolué sous les ordres de Marcelino à Valence, Mouctar Diakhaby a commenté le départ de l’entraîneur espagnol de l’OM. Tentant de justifier la décision du technicien, il a expliqué pour Le Phocéen : « Marcelino a besoin de travailler dans des environnements plutôt sains. Quand il y a des problèmes extérieurs ou autres, cela le dérange un peu. Mais quand il a quitté l’OM, l’OM n'était pas dernier. Le foot, ce sont les résultats, et ils les avaient au début de la saison ».

« C'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai connus »