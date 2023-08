Luis Enrique - PSG : Il annonce du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après deux matches nuls durant lesquels le PSG a beaucoup ronronné, le club de la capitale a facilement dominé le RC Lens, son dauphin de la saison dernière. Une victoire 3 buts à 1 qui semble confirmer que la méthode Luis Enrique prend forme du côté du club de la capitale. De bon augure pour la suite et cela enchante Vincent Duluc.

Nommé sur le banc du PSG cet été pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique n'a pas mis longtemps pour poser sa patte sur le jeu parisien. Mais après deux nuls contre Lorient (0-0) puis à Toulouse (1-1), il fallait une victoire qui est arrivée contre le RC Lens (3-1). Et Vincent Duluc, journaliste de L'EQUIPE , reconnaît que c'est prometteur.

Luis Enrique pose sa patte sur le PSG

« Les deux choses les plus spectaculaires depuis le début de la saison du PSG, c’est la première mi-temps contre Lorient, malgré tout, la manière d’étouffer l’équipe adverse par le pressing haut et les faire passer pour une équipe de poussin qui n’arrive pas à faire deux passes », confie-t-il sur le plateau de L’Equipe de Greg avant de poursuivre.

«C’était impressionnant»