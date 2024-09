Luis Enrique : Le PSG va faire une grosse erreur avec sa prolongation ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé sur le banc du PSG l'été dernier, Luis Enrique avait paraphé un contrat de 2 ans avec le club de la capitale. Cet accord se terminera donc à l'issue de la saison, mais voilà qu'il est question d'une possible prolongation. Alors que Luis Enrique se verrait bien continuer sur le banc du club de la capitale, Daniel Riolo n'est pas forcément du même avis...

Alors que le mercato a refermé ses portes, le PSG pourrait tout de même annoncer des signatures dans les semaines et mois à venir. En effet, le club de la capitale va se concentrer sur différentes prolongations. Alors qu'on a parlé des nouveaux contrats pour Vitinha, Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique devrait aussi être concerné. Dans sa dernière année de contrat PSG, l'Espagnol pourrait parapher un nouveau bail.

« Je veux continuer »

Interrogé sur son avenir au PSG il y a quelques jours, Luis Enrique avait d'ailleurs fait savoir : « Mon futur est comme le votre. Aujourd’hui et merci. Je veux dire que rien ne va nous arriver et qu’on va vivre longtemps. Je suis dans un projet ici, un projet qui est fait à ma mesure, parfait, auquel je me suis bien adapté. Je n’ai aucun doute que je veux continuer, mais il est évident qu'il y a beaucoup de parties, plus qu’une. L’avenir le dira. Il faut vivre le présent ».

« Pourquoi le prolonger dès maintenant ? »

Pour L'After Foot, Daniel Riolo a réagi à cette possible prolongation de Luis Enrique. Et selon lui, le PSG n'aurait pas forcément intérêt à faire signer prochainement l'Espagnol : « Luis Enrique, je trouve que c’est une prolongation qui ne sert à rien. Il va la faire sa deuxième saison de toute façon. Sauf rares exceptions, 2-3 ans pour un coach dans les clubs c'est souvent le max quoi. 3 ans pourquoi pas... Il y a peu de coachs qui vont au-delà. Tu peux lui dire ‘on fait 3 ans et puis on verra après’, pourquoi le prolonger dès maintenant ? Il n’y a pas de risque qu’il s'en aille ».