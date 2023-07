Luis Enrique : Le PSG s'est trompé, l'OM jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue de la saison, le PSG et l'OM se sont retrouvés confrontés à la même problématique, à savoir trouver un nouvel entraîneur. Et les deux clubs rivaux ont décidé de chacun miser sur un technicien espagnol originaire des Asturies. Ainsi, Luis Enrique a signé à Paris et Marcelino s'est lui engagé à Marseille. Et selon le spécialiste du football espagnol, François Miguel Boudet, c'est bien l'OM qui a réussit un gros coup.

«Marcelino a plus de référence que Luis Enrique»

« Il a ce 4-4-2 qui va très bien à Valence. Grosse défense, importance de la relation 6-8, contre-attaque, pas forcément de la possession. Quand tu vois l’OM tu te dis que ce n’est peut-être pas le choix qui s’imposait. Après tout dépendra des objectifs, mais je sais qu’on a parlé de Fonseca, pour moi Marcelino a beaucoup plus de références, c’est la catégorie au-dessus. Je l’ai vu réussir dans plusieurs clubs, c’est le haut du panier. En Espagne c’est un top et pour moi il a plus de référence que Luis Enrique », confie le journaliste dans une interview accordée à Football Club de Marseille .

«Je suis plus serein avec Marcelino à l’OM que Luis Enrique au PSG»