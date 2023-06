Luis Enrique arrive au PSG, ses deux premières recrues sont connues

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, le PSG devrait annoncer le nom du successeur de Christophe Galtier. Sauf catastrophe de dernière minute, c'est Luis Enrique qui devrait prendre la place du technicien français. À partir de ce moment-là, Paris pourra passer la seconde sur le mercato, et valider d'autres recrues. Kang-in Lee et Lucas Hernandez pourraient être les prochains à débarquer dans la capitale.

Christophe Galtier doit sûrement l'avoir mauvaise. Le Français qui s'était engagé avec le PSG pour deux années, plus une en option, n'ira finalement pas au bout de son contrat. Il paye les mauvais résultats de Paris cette saison, avec surtout l'élimination en huitième de finale de Ligue des Champions, et la défaite contre l'OM en Coupe de France.

Luis Enrique sera le successeur de Galtier

Après avoir sondé le marché pendant plusieurs semaines, les dirigeants parisiens ont enfin mis la main sur la perle rare pour le poste d'entraîneur. Alors que Zinédine Zidane et Julian Nagelsmann étaient annoncés dans la capitale, c'est finalement Luis Enrique qui va débarquer au PSG. L'Espagnol aurait signé un contrat de deux années, plus une en option. Mais alors qu'il n'est pas encore officiellement nommé, il travaille déjà avec Luis Campos, notamment sur le mercato.

Luis Enrique a validé Hernandez et Kang-in Lee