Luis Enrique annonce la couleur pour le mercato du PSG

Alexis Brunet

Le PSG a terminé sa saison en beauté, avec une nouvelle victoire en finale de Coupe de France, cette fois face à l'OL. Les partenaires de Marquinhos finissent donc la saison avec trois trophées en poche. Pour essayer de faire encore mieux la saison prochaine, le club de la capitale va devoir se renforcer lors du mercato, et justement, Luis Enrique a annoncé la couleur.

L'histoire retiendra donc que Kylian Mbappé a remporté un trophée pour son dernier match au PSG. Même s'il n'a pas brillé, le champion du monde 2018 a ajouté une nouvelle Coupe de France à son palmarès. Le club de la capitale s'est imposé deux buts à un face à l'OL grâce à des réalisations d'Ousmane Dembélé et de Fabian Ruiz. En seconde période, c'est Jake O'Brien qui avait entretenu l'espoir pour les Lyonnais.

Luis Enrique annonce la couleur pour le mercato

Le PSG s'est adjugé tous les trophées sur la scène nationale, mais il a encore échoué dans sa quête de titre finale en Europe. Pour enfin atteindre son Graal, le club de la capitale va chercher à se renforcer lors du mercato. Luis Enrique l'a annoncé en conférence de presse, Paris va se montrer actif. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « C'est la fin de saison. Mais les négociations commencent. Nous allons essayer d'améliorer l'effectif. Le projet du PSG est impressionnant compte tenu de notre potentiel. Le marché se fera avec Luis Campos et notre président. Signer de bons joueurs reste une étape difficile. Il faut prendre en compte leur temps d'adaptation. Les vacances existent, mais pas pour moi, hormis le fait que je ne serai pas au campus PSG mais à la maison. Et avec Luis et le président au téléphone. L'Euro, je le verrai à la télévision. Avec une petite bière. Ou deux. Une par mi-temps. »

Osimhen et Simons sont pistés

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG cherche notamment à pouvoir compter sur Xavi Simons la saison prochaine. Le Néerlandais a plusieurs possibilités pour la suite de sa carrière et il pourrait notamment être encore prêté. Il devrait toutefois donner sa réponse prochainement. Luis Campos vise également Victor Osimhen, qui pourrait quitter Naples cet été, contre un chèque de 130M€.