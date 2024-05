Le PSG a recruté un phénomène !

Arnaud De Kanel

Dans les derniers instants du mercato estival, le PSG faisait craquer l'OL et parvenait à recruter Bradley Barcola. L'ailier venait de disputer ses six premiers mois chez les pros, mais le club de la capitale a tout de même déboursé 50M€ pour s'offrir ce phénomène de précocité, qui était déjà au dessus de la moyenne chez les jeunes.

Avec les départs de Neymar et de Leo Messi, le PSG avait tout un secteur offensif à reconstruire l'été dernier. Les dirigeants se sont tournés vers des profils moins expérimentés à fort potentiel à l'image de Bradley Barcola. Recruté pour 50M€ en provenance de l'OL, l'ailier parisien est un phénomène depuis tout jeune.

«Il était tellement au-dessus des autres gamins»

Ce samedi, Bradley Barcola retrouvera son ancien club en finale de Coupe de France, celui qu'il avait rejoint très jeune après seulement une petite saison dans le club de son quartier à l'AS Buers. Salvator Gizzi, décrit comme l'homme à tout faire du club, se rappelle de son passage. « On a eu les frères Barcola, Malcom jouait déjà gardien et c'était un beau bébé... Bradley, lui, n'a fait qu'un an chez nous, vers 8 ou 9 ans. Il était tellement au-dessus des autres gamins que l'OL l'a pris tout de suite », a-t-il confié dans L'Equipe . Bradley Barcola fait mieux que répondre aux attentes et il a déjà conquis Luis Enrique qui a pourtant vu passer les meilleurs joueurs du monde durant sa carrière d'entraineur.

Enrique sous le charme de Barcola