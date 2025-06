Lucas Chevalier au PSG : Il a fait son choix !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton autour des gardiens fait rage actuellement au PSG, avec l'avenir très incertain de Gianluigi Donnarumma à qui il ne reste plus qu'une seule année de contrat. Lucas Chevalier est ciblé comme étant la grande priorité en cas de départ du portier italien, mais de son côté, Pierre Ménès a déjà fait son choix pour le PSG et privilégie plutôt l'option Donnarumma qui apporte plus de garanties selon lui.

Restera, restera pas ? Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma fait l'objet d'un véritable feuilleton et pourrait donc être amené à quitter le club cet été si aucun n'accord n'est trouvé pour sa prolongation. Depuis plusieurs mois, la piste menant à Lucas Chevalier (23 ans, LOSC) a d'ailleurs été activée par le PSG, son profil plaisait beaucoup à Luis Campos. Mais de son côté, Pierre Ménès préfère Donnarumma à Chevalier pour le PSG.

Ménès a fait son choix « Donnarumma ou Chevalier au PSG ? Je garderais Donnarumma. Parce qu’il a montré en deuxième partie de saison, celle qui compte, qu’il était au niveau et que Paris pouvait gagner une Coupe d’Europe avec ce gardien », indique Pierre Ménès dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, au sujet du débat Donnarumma ou Chevalier au PSG l'an prochain.