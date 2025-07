Lucas Chevalier au PSG : C’est confirmé !

L’avenir de Gianluigi Donnarumma est assez incertain du côté du PSG. En fin de contrat en juin 2026, le portier italien n’a toujours trouvé aucun accord avec la formation parisienne pour sa prolongation. Les Rouge-et-Bleu commenceraient donc à explorer quelques pistes sur le mercato, dont celle menant à Lucas Chevalier.

Cet été, le PSG pourrait perdre un élément majeur de son onze. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé dans la capitale. Les négociations entre le portier italien et les Rouge-et-Bleu semblent bloquées. Si aucune solution n’est trouvée au cours des prochaines semaines, le PSG pourrait ouvrir la porte à un transfert afin d’éviter de le voir partir libre.

Le PSG garde un oeil sur Lucas Chevalier

De ce fait, les pensionnaires de la Ligue 1 scruteraient le marché des transferts à la recherche d’un joueur capable de remplacer Gianluigi Donnarumma. Et comme le confirme AS, le PSG aurait placé le nom de Lucas Chevalier tout en haut de sa liste. Le gardien de but du LOSC ne devrait toutefois débarquer que si son homologue italien s’en va cet été.