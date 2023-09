Longoria reste à l'OM, un coup de balai se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel, Pablo Longoria ne démissionnera pas de son poste de président de l'OM. Le responsable espagnol l'a annoncé au cours d'une conférence de presse organisée à la Commanderie. Mais après les derniers évènements survenus à Marseille, le dirigeant compte faire le ménage en interne. Il faut s'attendre à des départs dans les prochains jours.

Menacé et insulté par certains supporters lors d'une réunion organisée à la Commanderie ce lundi soir, Pablo Longoria a pris quelques jours de repos avant d'annoncer qu'il ne démissionnerait pas de son poste de président de l'OM. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, le dirigeant a justifié sa décision.





Pablo Longoria justifie sa décision

« J'ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, qui ont affiché un soutien inconditionnel à mon égard, ça me fait chaud au cœur. Au vu de tout ce soutien, je reprends de l'énergie et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'OM. Je serai à Paris dimanche » a confié Longoria, visiblement très ému.

Longoria va faire le ménage