Longoria l’a mis dehors, il se moque en direct de l’OM après l’humiliation au PSG

Pierrick Levallet

Dans le collimateur des supporters de l'OM depuis quelques jours, Pablo Longoria ne s'est pas que des amis depuis son arrivée à Marseille. Jacques Cardoze a notamment raconté les dessous de sa relation avec le président marseillais. Et l'ancien directeur de la communication n'a pas manqué de se moquer publiquement du club phocéen après la défaite face au PSG (4-0).

Ne faisant plus l’unanimité auprès des supporters à l’OM, Pablo Longoria a également eu des rapports difficiles avec des employés du club. Certains en gardent notamment un plutôt mauvais souvenir, à l’instar de Jacques Cardoze. « Il m'a tellement mal licencié que moi aussi je suis suivi depuis des mois. Je prends encore des médicaments. Il a aussi fait du mal aux autres » a récemment fait savoir l’ancien directeur de la communication au micro de L’Equipe .

Cardoze a vécu un enfer avec Longoria

Jacques Cardoze s’est également livré plus en profondeur sur les dessous de sa relation avec le président de l’OM. « Au début, il vient d'être nommé président, on s'entend super bien, on est très proches. Pablo "pue le foot'' et en com', j'appuie dessus, forcément. On sortait du Covid, de Jacques-Henri (Eyraud), qui a plein de qualités mais qui sent moins le foot, et on resserre rapidement les liens avec les supporters. Il a créé une bulle autour de lui et j'ai perdu le contact. Quand je l'appelais, il me disait : "Vois avec Pedro.'' Quand je lui envoyais un texto, il me répondait : "Vois avec Javier.'' Je le considérais comme un frère... Je n'ai pas compris comment on avait pu passer d'une relation quasi fraternelle à rien ! Même pas une engueulade, coupure totale, plus de son, plus d'image. J'aurais préféré qu'il me colle au mur » a-t-il confié.

«Je pardonne à la direction de l’OM de m’avoir écarté»