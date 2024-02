Longoria a voulu ramener «l’ordre» à l’OM, c’est la dégringolade !

Thomas Bourseau

Igor Tudor a quitté ses fonctions d’entraîneur de l’OM en fin de saison dernière. Pour tourner la page croate, Pablo Longoria a fait le choix de nommer Marcelino à la tête de l’effectif phocéen, sans succès puisque ce dernier a plié bagage trois mois après son arrivée. Et pourtant, Longoria avait pris cette décision pour trouver de la stabilité…

En quête d’un successeur à Jorge Sampaoli à l’été 2022, Pablo Longoria a essuyé un refus avec Xabi Alonso qui l’a recalé dans les règles de l’art comme le président de l’OM l’a dévoilé à So Foot cette semaine. Finalement, c’est Igor Tudor qui a débarqué dans la cité phocéenne avec une idée de jeu claire et bien précise portée sur le don de soi et le jeu vers l’avant.

Igor Tudor est parti, Marcelino l’a remplacé

A ses débuts, Igor Tudor n’a clairement pas fait l’unanimité, mais a su inverser la tendance et convaincre ses détracteurs au fil des semaines. Cependant, le technicien croate a claqué la porte en fin de saison dernière, obligeant Pablo Longoria à trouver une nouvelle fois un entraîneur sur le marché.

OM : Longoria lâche une grande annonce sur son avenir https://t.co/VSWyMbPIhH pic.twitter.com/YjljahaDQu — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

Marcelino pour de la stabilité, Longoria a eu tout faux