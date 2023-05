L’OM vise un buteur XXL, il donne sa réponse

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parmi les profils annoncés dans le viseur de l’OM en vue du prochain mercato estival, on note notamment celui d’Hervin Openda. Le serial buteur du RC Lens, auteur d’une grosse saison avec le club nordiste, intéresserait fortement Pablo Longoria. Mais Openda a refroidi les ardeurs de l’OM au moment d’évoquer son avenir.

L’OM place déjà ses pions pour le prochain mercato ! Deux buteurs de Ligue 1 sont d’ailleurs annoncés avec insistance dans le viseur de Pablo Longoria : Folaris Balogun (Reims) et Hervin Openda (RC Lens). L’attaquant belge est d’ailleurs est d’ailleurs un concurrent direct de l’OM pour une qualification en Ligue des Champions dans ce sprint final du championnat, et il semble avoir d’autres ambitions que de venir au Vélodrome.

Un retour est attendu à l’OM https://t.co/9WSpOhty1d pic.twitter.com/udLE2iYwbe — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

« Une très belle saison »

Interrogé au micro de Prime Video , Hervin Openda a d’abord évoqué sa saison XXL avec le RC Lens : « On fait une très belle saison et avec l’état d’esprit de l’équipe et du club, on a tout pour maintenir cette deuxième position. (...) Marquer contre Paris, Marseille ou Monaco, ce sont des matches que tout le monde regarde. Il y a quelque chose en plus. Après, j’ai toujours cette envie de marquer, même si parfois je sais que je ne peux pas marquer. En tout cas, qu’importe l’adversaire, je veux marquer. Si je veux faire partie de ses grands attaquants, il faut savoir marquer contre tout le monde », indique l’international belge, qui lâche ensuite un indice de taille pour son avenir.

« Jouer la C1 avec Lens »