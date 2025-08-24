L’OM vire Rabiot, son successeur évoqué en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Adrien Rabiot se retrouve poussé vers la sortie à l'OM en cette fin de mercato estival en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes la semaine dernière, et le club phocéen pourrait donc chercher à dénicher son successeur sur le marché. Daniel Riolo a évoqué le dossier en direct sur RMC Sport vendredi soir, et il estime que l'OM n'aura aucun mal à faire oublier Rabiot.

Adrien Rabiot (30 ans) et l'OM, ça sent la fin ! Le milieu de terrain de l'équipe de France a été placé sur la liste des transferts par Medhi Benatia et Pablo Longoria en début de semaine après s'être rendu coupable d'une bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire après la défaite à Rennes (1-0), et pour combler ce probable départ de Rabiot, les dirigeants de l'OM vont logiquement se mettre en quête d'un successeur.

« Rabiot est remplaçable » Vendredi soir, en direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a livré son point de vue sur ce départ d'Adrien Rabiot et sa succession qui se profile : « L'OM, bonne ou mauvaise décision, on verra bien. De toute façon, Adrien, je m'en fous, je n'étais pas un grand fan. Surtout la position dans laquelle il était utilisé. Je pense qu'il est remplaçable. Medhi Benatia c'est son métier, il fait ça très bien, il a bien bossé depuis qu'il est là. Trouve nous un joueur et on verra bien ce que De Zerbi va faire », estime Riolo.