L’OM veut son buteur, une mauvaise nouvelle tombe

Pendant que l’OM attend toujours des nouvelles d’Alexis Sanchez qu’il veut prolonger, le club olympien étudie d’autres profils si jamais le Chilien décidait de ne pas rester. Folarin Balogun est l’un des dossiers sur lesquels travaille Pablo Longoria mais l’Inter Milan, qui cherche un buteur, en aurait fait sa priorité.

Alors que la prolongation d’Alexis Sanchez se complique sérieusement, l’OM étudie d’autres dossiers. Vendredi, Relevo a révélé l’intérêt du club olympien pour Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant de Chelsea. L’OM a également un œil en Ligue 1, notamment sur Folarin Balogun qui sort d’une grosse saison avec le Stade de Reims où il était prêté.

De retour à Arsenal, l’international américain ne devrait pas y rester longtemps. Les Gunners ne semblent pas vraiment pas compter sur lui, il ne manque donc qu’une offre de transfert. Mais vu la saison que Balogun vient de faire, l’OM devra mettre le prix.

. @Inter, la lista per l'attacco: #Balogun è il preferito come investimento giovane, #Nzola se si dovesse scegliere un profilo più "pronto", #Morata e #Taremi gli altri due nomi per andare sul sicuro ma su di loro c'è la concorrenza di @OfficialASRoma e @acmilan. @MatteoBarzaghi