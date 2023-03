L'OM veut boucler un transfert en Ligue 1, le pari est trop risqué

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Enzo Le Fée aurait alarmé l'OM de Pablo Longoria. Toutefois, Marc Libbra n'est pas certain que ce transfert soit opportun pour le club phocéen. En effet, l'ancien attaquant de l'OM craint que le milieu de terrain du FC Lorient n'ait pas les épaules suffisamment solides pour supporter la pression marseillaise.

Très performant sous les couleurs du FC Lorient, Enzo Le Fée serait dans le viseur de l'OM. Et cela tombe plutôt bien, puisque le milieu de terrain de 23 ans a déjà annoncé qu'il n'allait pas prolonger son séjour chez les Merlus et qu'il voulait changer de club dès ce été, soit à un an de la fin de son engagement. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OGC Nice est également sur les traces d'Enzo Le Fée. Et pour ne pas arranger les affaires de Pablo Longoria, Marc Libbra craint que le milieu du FC Lorient ne soit pas une bonne pioche pour l'OM.

«Lorient/Marseille, il y a des mondes d'écart»

« On me parle par exemple d’Enzo Le Fée, super joueur. Ok. Effectivement, très bon joueur. Mais à Lorient, il sort dans la rue tranquille. Lorient/Marseille, tu vois le truc ? Il y a des mondes d’écart. Et quand tu viens jouer au Vélodrome avec ton équipe, tu viens à l’hôtel, tu restes là un soir et tu rentres ensuite chez toi, c’est pas pareil. Jouer à Marseille une fois, ce n’est clairement pas pareil », a estimé Marc Libbra, ancien attaquant de l'OM, avant d'en rajouter une couche.

«J’en ai souvent vu se liquéfier»