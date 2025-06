L'OM veut boucler un transfert à 25M€ !

Un nouvel international argentin pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille cet été, avec Roberto De Zerbi qui en pincerait pour un attaquant de Serie A. Il s’agir de Nico Gonzalez, qui a déçu pour sa première année à la Juventus et qui pourrait déjà être poussé vers la sortie, avec le club phocéen prêt à sauter sur l’occasion.

Avec la qualification en Ligue des Champions , l’ OM va devoir renforcer son effectif pour la saison prochaine. Et ça pourrait bien commencer par l’attaque, avec plusieurs pistes qui sont déjà annoncées en ce début de mercato.

Nico Gonzalez à Marseille ?

La presse italienne nous a livré un tout nouveau nom ce samedi, avec Nico Gonzalez de la Juventus. Recruté pour 30M€ à la Fiorentina il n’y a même pas un an, l’international argentin serait déjà poussé et à en croire Il Corriere dello Sport, il plairait beaucoup à l’OM et surtout à Roberto De Zerbi.